Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Parlemen Iran Setujui Penutupan Selat Hormuz Pasca Pengeboman oleh AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |22:16 WIB
Parlemen Iran Setujui Penutupan Selat Hormuz Pasca Pengeboman oleh AS
Angkatan laut Iran menahan kapal tanker Korea Selatan di Selat Hormuz pada 2021. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Parlemen Iran telah menyetujui langkah-langkah penutupan Selat Hormuz, sebuah langkah yang akan berdampak besar pada perekonomian dunia, demikian dilaporkan Press TV Iran pada Minggu, (22/6/2025). Meski langkah itu telah disetujui parlemen, keputusan akhir penutupan Selat Hormuz harus dibuat oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Keputusan penutupan Selat Hormuz, yang dilalui sekira 20% pasokan minyak dan gas global, dilaporkan masih belum final. Namun anggota parlemen dan Komandan Garda Revolusi Esmail Kosari mengatakan bahwa hal itu ada dalam agenda dan "akan dilakukan kapan pun diperlukan."

Ketika ditanya tentang penutupan jalur utama tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan sebelumnya pada hari itu bahwa berbagai opsi tersedia bagi Iran, demikian dilansir Daily Sabah.

Harga Minyak Bakal Melonjak

Kekhawatiran telah meningkat dalam beberapa hari terakhir mengenai potensi penutupan selat tersebut, dengan beberapa perkiraan menunjukkan harga minyak dapat melonjak dan melampaui USD100 jika ini terjadi.

Selat Hormuz terletak di antara Oman dan Iran dan merupakan rute ekspor utama bagi produsen minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Irak, dan Kuwait.

Jika Iran menutup atau memblokir Selat Hormuz, hal itu akan mengganggu aliran sebagian besar ekspor minyak global, yang menyebabkan kekurangan pasokan besar-besaran dan memicu kenaikan tajam harga minyak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190660//pantai_pulau_hormuz_berubah_menjadi_merah_darah_setelah_diguyur_hujan-bDlg_large.jpg
Pantai Iran Berubah Jadi Merah Darah Setelah Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185992//garda-nLB5_large.jpg
Iran Serukan Balas Darah kepada Israel Terkait Tewasnya Pemimpin Hezbollah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183813//ilustrasi-GMTH_large.jpg
Iran Sita Kapal Tanker Perusahaan Siprus di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786//esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180759//sayed-WrGb_large.jpg
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement