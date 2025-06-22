Viral! Oknum Polisi Diduga Tipu Toko Helm Pakai Aplikasi Rekayasa Struk

BANDUNG - Seorang oknum anggota polisi diduga melakukan aksi penipuan, dengan modus transaksi digital palsu di sebuah toko helm di Jalan Raya Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Aksi tersebut terjadi pada Minggu, 8 Juni 2025, sekitar pukul 10.00 WIB dan terekam kamera pengawas (CCTV) toko.

Korban bernama Ridha Anisa Fitri (30), pemilik toko, menjelaskan bahwa pelaku datang dan berperilaku seperti pembeli biasa, kemudian memilih helm dan berpura-pura melakukan pembayaran digital menggunakan QRIS.

“Dia sempat scan barcode dan menunjukkan bukti transfer, tapi setelah dicek malamnya tidak ada uang masuk ke rekening,” kata Fitri, Minggu (22/6/2025).

Dari penelusuran Fitri, bukti pembayaran yang ditunjukkan pelaku ternyata berasal dari aplikasi pencatatan keuangan, bukan aplikasi perbankan resmi.

“Aplikasi itu bisa membuat tampilan seperti bukti transfer asli, lengkap dengan nama bank dan keterangan transfer berhasil,” tambahnya.