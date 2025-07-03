Helikopter Dikerahkan Cari Korban KMP Tunu Pratama Jaya yang Tenggelam di Selat Bali

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto langsung terbang di wilayah sekitar lokasi kejadian/Foto: Istimewa

BANYUWANGI - Helikopter dikerahkan untuk mencari korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto langsung terbang di wilayah sekitar lokasi kejadian.

Polda Jawa Timur juga mengerahkan enam unit kapal patroli dan satu helikopter. Puluhan Satpolairud Polresta Banyuwangi dan personel Polda Jawa Timur tampak bergabung dengan tim pencari lainnya.

"Saat ini masih terus dalam pencarian. Sebanyak 35 orang penumpang ditemukan selamat, dan empat orang meninggal. Saat ini korban selamat sudah dievakuasi dan tengah dimintai keterangan oleh petugas di Kantor BPTD Gilimanuk," jelasnya.

Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya sekitar pukul 00.15 WITA pada Kamis (3/7/2025) muncul kode merah dari tim operator Pelabuhan Gilimanuk dan salah satu nahkoda kapal lain, terhadap. KMP Tunu Pratama Jaya meminta tolong dan mengalami kebocoran mesin kapal.