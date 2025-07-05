Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Video Viral Influencer China Picu Kemarahan, Beijing Dituduh Kobarkan Propaganda Anti-Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |14:39 WIB
Video Viral Influencer China Picu Kemarahan, Beijing Dituduh Kobarkan Propaganda Anti-Jepang
Restoran di China memasang informasi tentang penghentian penjualan produk dari Jepang. (Foto: Singapore Post)
A
A
A

JAKARTA – Seorang influencer China memicu kemarahan warganet setelah memposting video yang menunjukkan dirinya menimbun makanan laut mewah di restoran buffet atau prasmanan Jepang dan berbicara dengan bahasa yang menghina. Deng Jiajun juga dikenal dengan mama “Jang”, yang memiliki 4,3 juta pengikut di Douyin, menyebut aksinya tersebut sebagai sebuah “pembalasan dendam” terhadap Jepang.

Warganet melihat aksi Deng yang viral ini sebagai cermin ideologi yang mengakar dan mengkhawatirkan, yang berkembang di China. Video viral ini disebut merupakan dampak dari sistem pendidikan di China yang lekat dengan narasi dan kendali Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa.

Dilansir dari The Singapore Post, Sabtu, (5/7/2025) selama beberapa dekade, kaum muda China tumbuh dengan mengonsumsi konten anti-Jepang yang tertanam dalam kurikulum, film yang disetujui negara, dan peringatan nasionalis. Banyak yang berpendapat bahwa pengondisian ini telah mendistorsi persepsi publik terhadap Jepang, memperkuat permusuhan sebagai standar budaya.

Terlepas dari bantuan pembangunan resmi senilai lebih dari 3,6 triliun Yen (sekira Rp533 Triliun) dari Jepang kepada China selama 43 tahun, permusuhan antara kedua negara terus berlanjut. Kontribusi bantuan tersebut bahkan jarang diakui dalam wacana publik.

Propaganda anti-Jepang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mencapai tingkat yang mengkhawatirkan pada 2024. Tahun itu saja terjadi serangkaian insiden yang mengejutkan: pembunuhan seorang anak Jepang berusia 10 tahun di Shenzhen, serangan terhadap bus sekolah Jepang di Jiangsu, dan vandalisme di Kuil Yasukuni Jepang termasuk buang air kecil di depan umum yang memicu kemarahan di Jepang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174488//sanae_takaichi_berpeluang_kuat_menjadi_pm_perempuan_pertama_jepang-iWUZ_large.jpg
Sanae Takaichi Berpeluang Jadi Perempuan Pertama yang Jabat PM Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174307//anak_jepang_naik_gunung-nfaU_large.jpg
Anak TK di Jepang Sudah Diajari Hiking, Tingginya Lebihi Gunung Dieng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173530//pernikahan-6uZi_large.jpg
Viral Bos Naksir Karyawannya Beri Uang Cerai Rp7 Miliar ke Istri, Ini 3 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/18/3173448//pengadilan_china_menjatuhkan_hukuman_mati_terhadap_11_anggota_keluarga_ming-B9Hh_large.jpg
China Vonis Mati 11 Anggota Mafia Penguasa Pusat Penipuan Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173285//selingkuh-h9vo_large.jpg
Viral Bos Perempuan Jatuh Cinta ke Karyawan, Rela Ngasih Rp7 Miliar demi Cerai dengan Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173309//jembatan_ngarai_huajiang-EftW_large.jpg
China Resmikan Jembatan Tertinggi di Dunia di Ngarai Huajiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement