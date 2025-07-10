Satu Korban KMP Tunu Pratama Jaya Kembali Ditemukan, Evakuasi Berjalan Dramatis

BANYUWANGI – Satu jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan nelayan. Jenazah ditemukan di Teluk Banyu Biru kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur Rabu petang, 9 Juli 2025.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, mengatakan, jenazah ditemukan mengambang di kawasan Teluk Banyu Biru.

"Penemuan ini sekitar pukul 17.00 WIB. Seorang penjaga penangkaran mutiara di sekitar lokasi melaporkan adanya jasad yang mengambang di kawasan Teluk Banyu Biru, Alas Purwo," kata Rama Samtama Putra, Kamis (10/7/2025).

Kondisi jenazah saat ditemukan, dikatakan Rama, sudah mulai membusuk, mengambang telungkup di tengah laut. Dari ciri-ciri awal, diketahui jenazah berjenis kelamin laki-laki, masih mengenakan celana pendek jeans dan kaus berwarna hitam.

Proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah kondisi medan laut yang berat dan gelombang cukup tinggi. Tim harus ekstra hati-hati untuk mengangkat jenazah, sebab ombak di perairan Banyuwangi cukup tinggi.

"Tim SRU laut segera bergerak menuju lokasi menggunakan kapal nelayan dari bibir Pantai Satelit Muncar. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB," ucapnya.

Jenazah tiba di pelabuhan sekitar pukul 23.30 WIB dan diserahkan ke tim pencari darat. Kemudian jenazah dievakuasi ke RSUD Blambangan, untuk dikumpulkan jadi satu di pos ante mortem demi menjalani identifikasi karena ketiadaan identitas apa pun di badan.

"Evakuasi kami laksanakan dengan cepat dan profesional, mengutamakan keselamatan tim dan menghormati jenazah korban," ujarnya.