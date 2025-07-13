12 Tahun Tak Pulang, Tasmi PMI Asal Cirebon Kembali dari Malaysia Dalam Peti Jenazah

CIREBON – Suasana haru menyelimuti pemakaman Tasmi (50), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Cirebon, Jawa Barat yang wafat di Malaysia setelah 12 tahun bekerja tanpa pernah kembali ke kampung halaman. Jenazahnya tiba di Tanah Air pada Minggu (13/7/2025) dini hari dan langsung dimakamkan di kawasan Sunyaragi, Kota Cirebon.

Tangis keluarga pecah, terutama dari anak semata wayangnya, Fuji (21), yang tak kuasa menahan duka saat ibunya diturunkan ke liang lahat.

"Tinggal nama… Mamah gak pernah pulang. Ketemu terakhir ya sekarang ini, waktu sudah jadi jenazah," ucap Fuji terbata-bata, menggambarkan luka rindu yang tak sempat terobati.

Kedatangan jenazah Tasmi melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten disambut secara resmi oleh Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, turut hadir mendampingi keluarga dalam prosesi pemakaman. “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, proses pemulangan almarhumah berjalan lancar berkat kolaborasi lintas instansi, mulai dari KBRI Malaysia hingga pemerintah daerah,” ujarnya.