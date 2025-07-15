Viral, Puluhan Orang Berjubah Putih Ritual di Puncak Gunung Lawu

KARANGANYAR – Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan viralnya kegiatan di Puncak Gunung Lawu. Dalam kegiatan ritual itu, tampak puluhan orang mengenakan pakaian serba putih, tengah duduk mengitari tugu puncak Gunung Lawu, Hargo Dumilah.

Sejumlah pendaki yang sampai di puncak Lawu menyaksikan kegiatan tersebut sampai selesai.

Menurut salah satu pendaki, Danang Pratama (17), kegiatan itu terjadi pada Jumat 11 Juli 2025 sekitar pukul 09.30 sampai 12.30 WIB.

“Saya baru sampai puncak, terus (orang-orang) yang memakai baju putih sudah siap-siap di puncak. Kita (pendaki) ngalah, dan menunggu agak di bawah,” ucap Danang, Senin (14/7/2025).

Danang mengatakan, orang yang mengikuti kegiatan tersebut jumlahnya cukup banyak, dari laki-laki dan perempuan, anak-anak hingga orangtua.

“Sekitar 50 orang ada, mungkin. Soalnya dari semua kalangan, ada anak-anak, remaja, bapak-bapak, sampai yang sudah sepuh juga ada, tapi belum sepuh banget,” katanya.