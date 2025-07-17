Ketika Petugas Damkar Jadi Tukang Cukur Dadakan untuk Pria Depresi

SURABAYA – Ada-ada saja permintaan masyarakat yang diterima petugas pemadam kebakaran (Damkar). Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria diduga mengalami depresi datang ke posko Damkar hanya untuk meminta satu hal tak biasa, yaitu dipotongkan rambut.

Peristiwa tak lazim ini terjadi di Posko Damkar Kali Rungkut, Surabaya, beberapa waktu lalu. Seorang pria bernama Ahmad (37), warga Jalan Pandugo, Rungkut, datang bersama ibunya ke posko. Tujuan mereka bukan untuk meminta bantuan pemadaman, tapi untuk memangkas rambut Ahmad yang sudah panjang.

Menurut keterangan Komandan Regu, Taufik Hidayat, Ahmad menolak jika diajak ke tukang cukur profesional. Ia bahkan disebut kerap memberontak bila dipaksa keluar untuk potong rambut.

Melihat situasi tersebut, para petugas rela turun tangan dan menjadi tukang cukur dadakan demi membantu Ahmad.

"Karena dia tidak mau dipotong di tempat lain, ibunya minta tolong ke kami. Ya kami bantu dengan senang hati," ujar Taufik, Kamis (17/7/2025).