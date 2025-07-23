Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Kabut Asap Karhutla, 208 Sekolah di Rohul Diliburkan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |21:45 WIB
Gegara Kabut Asap Karhutla, 208 Sekolah di Rohul Diliburkan
Kabut asap sekolah di rohul diliburkan (foto: Okezone/Banda)
PEKANBARU – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, mulai berdampak pada aktivitas pendidikan. Karena pekatnya kabut asap, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Rohul memutuskan untuk meliburkan sekolah-sekolah di beberapa kecamatan.

Kepala Disdikpora Rohul, Damri Poti mengatakan, kegiatan belajar-mengajar ditiadakan sementara di empat kecamatan, yakni Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Bangun Purba, dan Rokan IV Koto, dengan total 208 sekolah yang diliburkan.

“Ada sekolah di empat kecamatan yang kami liburkan. Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari negeri dan swasta, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP,” kata Damri, Rabu (23/7/2025).

Dengan jumlah tersebut, ribuan siswa dipastikan tidak masuk sekolah. Kebijakan ini diberlakukan selama dua hari, sesuai dengan instruksi Bupati Rohul.

“Sesuai instruksi Bapak Bupati, sekolah diliburkan dari hari ini hingga besok,” tegasnya.

 

