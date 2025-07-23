Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Lisa Mariana Mangkir Dipanggil Polisi soal Video Porno, Lawan Mainnya Diperiksa di RS Bhayangkara

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |20:48 WIB
Lisa Mariana Mangkir Dipanggil Polisi soal Video Porno, Lawan Mainnya Diperiksa di RS Bhayangkara
Lawan Main Lisa Mariana di Video Porno Diperiksa Polisi di RS Bhayangkara/Antara
A
A
A

BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Siber (Dirressiber) Polda Jabar terkait kasus video mesum. Video mesum Lisa Mariana bersama seorang pria bertato viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, ketidakhadiran Lisa disampaikan oleh kuasa hukum kepada penyidik Dirressiber Polda Jabar.

Sementara, pria berinisial F yang diduga berperan dalam video mesum bersama Lisa, hadir dan diperiksa penyidik.

“Saudari LM, yang bersangkutan pada hari ini menyampaikan tidak datang melalui lawyernya,” kata Kombes Hendra kepada wartawan di Mapolda Jabar, Rabu (23/7/2025).

Sebelumnya kata dia, Lisa memenuhi panggilan pertama pada Selasa 15 Juli 2025 lalu. Namun, karena Lisa terkendala kesehatan sehingga pemeriksaan tersebut belum lengkap karena itu Lisa dipanggil untuk diperiksa pada Senin (21/7).

Namun Lisa kembali tidak bisa hadir pada Selasa dan meminta pengunduran jadwal pada Rabu (23/7).

Lantaran tidak hadir hari ini, penyidik akan kembali memanggil Lisa Mariana. Namun jika Lisa kembali tak memenuhi panggilan tersebut, penyidik akan melakukan penjemputan secara paksa.

“Kalau nanti ada kesulitan, tentu kita akan melakukan pemanggilan ketiga juga dengan upaya paksa,” ujar Hendra.

 

