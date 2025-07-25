Petugas Kewalahan Padamkan Api di Lahan Gambut Muarojambi, Ini Penyebabnya

MUAROJAMBI - Kebakaran lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, masih belum berhasil dipadamkan hingga hari keempat.

Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengaku kesulitan memadamkan api akibat cuaca panas, angin kencang, dan terbatasnya sumber air.

"Hingga saat ini status api masih belum bisa dipadamkan," ujar Paur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Jambi, Ipda Maulana Kesuma, Jumat (25/7/2025).

Maulana menyebutkan, beberapa kendala utama yang dihadapi tim gabungan dalam proses pemadaman adalah Kondisi lahan berupa gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan, minimnya sumber air di lokasi kejadian, dan angin kencang yang mempercepat penyebaran api.