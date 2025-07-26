Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Pangan Muarojambi Temukan 6 Merek Beras Oplosan Beredar di Pasar

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |09:40 WIB
Satgas Pangan Muarojambi Temukan 6 Merek Beras Oplosan Beredar di Pasar
Enam merek beras yang terindikasi oplosan beredar di Pasar Muarojambi/Foto: Azhari Sultan-OKezone
A
A
A

MUAROJAMBI – Satgas Pangan Kabupaten Muarojambi, Jambi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko di pasar tradisional penjual beras di Kecamatan Sekernan. Tim yang terdiri dari Satreskrim Polres Muaro Jambi, Dinas Ketahanan Pangan, Diskoperindag, dan Kecamatan Sekernan menemukan enam merek beras yang saat ini terindikasi oplosan.

“Keenam merek beras tersebut di antaranya Sania, Raja Platinum, Raja Ultima, Fortune, Siip, Dua Koki, Setra Pulen Alfamart, dan Topi Koki,” kata Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, AKP Hanafi, Sabtu (26/7/2025).

Beras yang terindikasi oplosan saat ini dilarang untuk dijual. Seluruh merek tersebut sedang dalam proses pemeriksaan dan uji laboratorium.

“Beras itu belum boleh diedarkan sampai hasil lab-nya keluar,” tandas AKP Hanafi.

Satgas Pangan juga mengimbau para penjual agar tidak mengedarkan produk mencurigakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163358/beras-7ASo_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Lemkapi Dukung Polri Operasi Besar-besaran Cegah Kelangkaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163187/beras_oplosan-yRt0_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Polisi Sidak Pasar Muara Angke Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159767/pramono-S7rt_large.jpg
Pramono Terima Surat Pengunduran Diri Dirut PT Food Station, Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159666/bareskrim-T1qv_large.jpg
3 Bos Food Station Tersangka Kasus Beras Oplosan Terancam 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159633/beras_oplosan-K0Yl_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 3 Bos Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159327/prabowo-BnYJ_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Kapolri-Jaksa Agung, Perintahkan Tindak Tegas Pengoplos Beras!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement