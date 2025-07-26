Satgas Pangan Muarojambi Temukan 6 Merek Beras Oplosan Beredar di Pasar

Enam merek beras yang terindikasi oplosan beredar di Pasar Muarojambi/Foto: Azhari Sultan-OKezone

MUAROJAMBI – Satgas Pangan Kabupaten Muarojambi, Jambi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko di pasar tradisional penjual beras di Kecamatan Sekernan. Tim yang terdiri dari Satreskrim Polres Muaro Jambi, Dinas Ketahanan Pangan, Diskoperindag, dan Kecamatan Sekernan menemukan enam merek beras yang saat ini terindikasi oplosan.

“Keenam merek beras tersebut di antaranya Sania, Raja Platinum, Raja Ultima, Fortune, Siip, Dua Koki, Setra Pulen Alfamart, dan Topi Koki,” kata Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, AKP Hanafi, Sabtu (26/7/2025).

Beras yang terindikasi oplosan saat ini dilarang untuk dijual. Seluruh merek tersebut sedang dalam proses pemeriksaan dan uji laboratorium.

“Beras itu belum boleh diedarkan sampai hasil lab-nya keluar,” tandas AKP Hanafi.

Satgas Pangan juga mengimbau para penjual agar tidak mengedarkan produk mencurigakan.