Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tolong! Anak 10 Tahun di Pandeglang Derita Lumpuh Otak dan Gizi Buruk

Iskandar Nasution , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |04:05 WIB
Tolong! Anak 10 Tahun di Pandeglang Derita Lumpuh Otak dan Gizi Buruk
Illustrasi Sakit (foto: freepik)
A
A
A

PANDEGLANG - Potret kemiskinan dan keterbatasan akses layanan kesehatan kembali mencuat dari pelosok Kabupaten Pandeglang. Seorang anak berusia 10 tahun di Kecamatan Bojong menderita lumpuh otak dan gizi buruk sejak masih berusia 4 bulan. Ironisnya, hingga kini berat badannya hanya mencapai 7 kilogram, jauh dari berat badan ideal anak seusianya.

Anak perempuan tersebut bernama Ririn, warga Kampung Carang Datang RT 001 RW 001, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong. Di saat anak-anak seusianya aktif bermain dan belajar, Ririn hanya bisa terbaring lemah di atas kasur. Tubuhnya kurus dan lemah tak berdaya, mirip seperti bayi.

Sang ibu, Sindy Suciawati, menceritakan bahwa Ririn lahir dengan berat badan normal, yakni 3,4 kilogram. Namun, saat menginjak usia 4 bulan, ia mengalami demam tinggi dan kejang-kejang yang berujung pada kondisi lumpuh otak dan gizi buruk.

“Sejak itu kondisinya terus menurun. Sampai sekarang cuma bisa berbaring, enggak bisa apa-apa,” ujar Sindy dengan suara lirih.

Keterbatasan ekonomi menjadi penghalang utama dalam pemenuhan gizi dan pengobatan sang anak. Sindy hanya bekerja sebagai buruh cuci dan gosok dengan penghasilan tidak menentu, sekitar Rp50 ribu per hari jika ada yang menyewa jasanya. Jika tidak ada, ia hanya bisa berharap belas kasih dari keluarga dan tetangga.

“Saya pengin bawa berobat, tapi uangnya enggak ada. Makan sehari-hari saja susah,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/340/3153807//sdn_5_kraton_pandeglang-Uy3g_large.jpg
Miris! Tak Ada Siswa Mendaftar, SDN 5 Kraton Pandeglang Terancam Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/337/3120083//stunting-k53U_large.jpg
Berantas Stunting, Kemendukbangga Minta Pemda Fokus pada Pencegahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement