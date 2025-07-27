Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ile Lewotolok Erupsi, Semburkan Lava Pijar Setinggi 200 Meter 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |20:02 WIB
Gunung Ile Lewotolok Erupsi, Semburkan Lava Pijar Setinggi 200 Meter 
Erupsi Gunung Ile Lewotolok (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada Minggu (27/7/2025) pukul 18.25 WITA. Letusan disertai semburan lava pijar.

Menurut keterangan Petugas Pos Pengamatan Gunung Ile Lewotolok, Stanislaus, tinggi kolom abu teramati mencapai ±200 meter di atas puncak atau sekitar 1.623 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu tampak mengarah ke barat laut dengan intensitas sedang.

"Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 35,3 mm dan durasi sekitar 30 detik,” ujar Stanislaus. 

Saat ini, Gunung Ile Lewotolok berada pada Level III atau Siaga. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya dari guguran lava, awan panas, dan longsoran vulkanik dari sektor selatan, tenggara, barat, dan timur laut gunung.

“Suara gemuruh atau dentuman dari kawah adalah hal wajar dalam fase erupsi. Namun, suara keras dapat memicu getaran kuat hingga mengguncang bangunan seperti kaca dan pintu,” jelas Stanislaus.

Halaman:
1 2
      
