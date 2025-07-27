Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Bupati Yuli Ajak Diaspora Bangun Purworejo

JAKARTA – Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengimbau agar warga yang sudah sukses di perantauan bisa kembali dan memperhatikan berkontribusi untuk pembangunan kampung halaman. Diketahui, Purworejo saat ini masuk daerah miskin ekstrem.

"Purworejo masuk daerah miskin ekstrem dengan jumlah pengangguran yang cukup tinggi,” ujar Yuli saat menghadiri sarasehan Perkumpulan Keluarga Besar Purworejo (Pakuwojo), di Jakarta, dikutip, Minggu (27/7/2025).

“Untuk itu kami siap membuka ruang bagi Investor agar bisa berinvestasi dan berkolaborasi dengan Pemkab agar bisa tercipta banyak lapangan kerja dan pembangunan ekonomi Purworejo yang lebih baik,"sambungnya.

Yuli mendukung kerja sama konkret yang bisa terlaksana dengan cepat yang berkonsentrasi pada 4 bidang yakni sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

Untuk mendukung sinergitas Pemkab Kabupaten dengan Komunitas-komunitas Perantauan dan Pakuwojo akan dibentuk Pokja bersama antara Pakuwojo dengan tim dari Pemkab.

"Pokja ini untuk merumuskan program real dan terukur yang bisa di eksekusi dengan cepat dan berdampak baik. Harapannya dengan program itu bisa mempercepat mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi di Purworejo," terangnya.

Menurutnya, ada sejumlah tantangan pembangunan dihadapi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Salah satunya hilirisasi untuk sektor Pertanian yang masih minim serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum go internasional.

"Penetapan program Pemkab dalam waktu singkat adalah percepatan pembangunan ekonomi yang fokus pada angka pengangguran dan mencari solusi UMKM yang terkendala dengan modal usaha," pungkasnya.