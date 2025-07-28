Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Karhutla di Jambi Capai 421 Hektare, Terluas di Muarojambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:16 WIB
Karhutla di Jambi Capai 421 Hektare, Terluas di Muarojambi
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi/Foto: Istimewa
A
A
A

JAMBI — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya telah mencapai 421,77 hektare. Kebakaran ini terjadi sejak 1 Januari hingga 26 Juli 2025.

“Kurang lebih sudah seluas 421,77 hektare,” kata Kepala BPBD Jambi, Bachyuni Deliansyah, Senin (28/7/2025).

Wilayah terdampak tersebar di hampir seluruh provinsi. Kebakaran terbesar terjadi dalam delapan hari terakhir di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, yang mencapai 270 hektare. Kebakaran juga tercatat di Tanjung Jabung Barat.

Luas lahan terbakar lainnya berada di Kabupaten Sarolangun seluas 63,70 hektare dan di Batanghari seluas 16,60 hektare.

Menurut Bachyuni, api sebagian besar telah dipadamkan berkat kesigapan Satgas Karhutla. Untuk mempercepat penanggulangan, Jambi juga telah mendapat bantuan udara.

“Saat ini sudah ada lima helikopter dan satu pesawat OMC dari BNPB dan Mabes Polri,” jelasnya.

Dua helikopter di antaranya digunakan untuk water bombing, yang diharapkan mampu mempercepat pemadaman, khususnya di lahan gambut.
 

(Fetra Hariandja)

      
