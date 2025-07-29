Prabowo dan PM Anwar Akan Gelar Annual Consultation RI–Malaysia Hari Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Annual Consultation RI–Malaysia, yang telah menjadi tradisi sejak tahun 2004. Forum ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan membahas berbagai isu strategis, termasuk kerja sama di bidang ekonomi, perbatasan, tenaga kerja, dan keamanan.

PM Anwar Ibrahim tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin malam (28/7/2025) sekitar pukul 20.00 WIB. Kedatangannya disambut dengan upacara kehormatan yang berlangsung hangat dan penuh semangat persahabatan.

Tampak hadir menyambut langsung di bandara antara lain: Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, serta Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Erwin Sugiandi. Kehadiran pasukan jajar kehormatan turut menambah khidmat penyambutan sebelum PM Anwar melanjutkan perjalanan ke tempat penginapan resminya.