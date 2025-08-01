Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Miris! Oknum Anggota Polres Jaktim Terima Setoran dari Toko Obat Ilegal

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |00:30 WIB
Miris! Oknum Anggota Polres Jaktim Terima Setoran dari Toko Obat Ilegal
Kasus pungli (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan pengakuan seorang pedagang obat ilegal yang mengaku rutin memberikan setoran uang kepada oknum anggota Polres Metro Jakarta Timur. Kabar tersebut kini telah dibenarkan oleh Kapolsek Cipayung, Kompol Dwi Susanto.

"Jadi memang terkait video yang viral, benar itu adalah anggota Polres Metro Jakarta Timur," ujar Dwi kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Dwi menjelaskan, oknum anggota tersebut saat ini telah diproses oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Metro Jakarta Timur.

"Sudah diproses lebih lanjut dan ditangani oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Metro Jakarta Timur," tambahnya.

 

