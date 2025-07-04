Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dukung Sektor Perikanan Tangkap, Satgassus Polri Pastikan Pelabuhan Bersih dari Pungli

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |17:59 WIB
Dukung Sektor Perikanan Tangkap, Satgassus Polri Pastikan Pelabuhan Bersih dari Pungli
Polri pastikan Pelabuhan bebas pungli (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengunjungi Pelabuhan Dadap, Sendang Biru, Malang, Jawa Timur. 

Anggota Satgassus OPN Polri, Yudi Purnomo Harahap menegaskan, Polri berkomitmen mendukung Kementerian KKP dalam optimalisasi penerimaan negara.

Yudi menjelaskan, kunjungan itu untuk memastikan ekosistem di pelabuhan bersih dari pungutan liar yang membebani para nelayan. Menurutnya, nelayan dan pemilik kapal mendapatkan kemudahan layanan memperoleh ijin menangkap ikan.

“Tempat pelelangan ikan berfungsi dengan baik sesuai dengan mekanisme dari Pemkab, transparan, adanya peserta lelang yang banyak, terbuka dan mudah buat siapa saja untuk ikut lelang, dan nelayan mendapatkan pembayaran hasil lelang secara tepat waktu,” kata Yudi kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

“Bekerjanya support sistem untuk nelayan melalui penyuluh-penyuluh perikanan, sehingga nelayan punya partner untuk mengatasi persoalan-persoalan dan perbaikan-perbaikan kenelayanan,” sambung dia.

Yudi menambahkan, pihaknya juga perlu melihat apakah nelayan mendapat subsidi BBM dengan takaran yang benar sesuai aturan. Yudi menyebut kemungkinan bantuan permodalan bagi nelayan juga tengah dipikirkan.

"Nelayan mendapatkan BBM bersubsidi dengan takaran yang benar, sesuai dengan aturan, persyaratan dan mekanisme BBM Bersubsidi untuk nelayan. Adanya kemungkinan bantuan permodalan bagi nelayan," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184828//habiburokman-kfKI_large.jpg
DPR Dorong Kesetaraan Usia Pensiun Polri Sama dengan TNI dan Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184794//asdp-YxG0_large.jpg
ASDP Diskon Tarif Penyeberangan 19 Persen saat Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184297//direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-Py8U_large.jpg
Lemkapi: Penugasan Anggota Polri di Luar Institusi Sah Secara Hukum dan Konstitusional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184217//kadiv_humas_polri_irjen_sandi_nugroho-dg6i_large.jpg
Polri: Penugasan Anggota di Jabatan Sipil Berdasarkan Keputusan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183521//brimob-8b1S_large.jpg
Kapolri Minta Brimob Kejar Kemampuan seperti Pasukan Polisi Elite Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183490//rudianto-cjqz_large.jpg
Legislator Komisi III DPR Minta Polri Laksanakan Putusan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement