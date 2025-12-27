Polri Prediksi Arus Balik Nataru Bergeser ke 4 Januari, Ini Penyebabnya

JAKARTA – Polri memprediksi pergerakan arus balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 mengalami pergeseran waktu. Jika sebelumnya arus balik diperkirakan terjadi pada 2 Januari, kini puncaknya diprediksi berlangsung pada 4 Januari 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan, pergeseran arus balik Nataru tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah.

“Dengan adanya kebijakan WFA, terjadi pergeseran arus balik. Yang semula direncanakan pada 2 Januari, kemungkinan bergeser ke 4 Januari,” kata Agus, Sabtu (27/12/2025).

Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan, Korlantas Polri akan melakukan penebalan personel di sejumlah titik strategis. Diperkirakan sekitar 2,8 juta kendaraan akan kembali menuju wilayah Jakarta pada masa arus balik.

“Oleh sebab itu, kami melakukan penebalan personel. Proyeksi arus balik mencapai 2,8 juta kendaraan, sehingga harus dipersiapkan dengan matang,” ujar Agus.