Kemenimipas dan Polri Teken Nota Kesepahaman demi Perkuat Sinergisitas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |14:17 WIB
Kemenimipas tingkatkan kerja sama dengan Polri dalam rangka memperkuat sinergi tugas dan fungsi. (Foto: dok Kemenimipas)
JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tingkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka memperkuat sinergi tugas dan fungsi di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kepolisian melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, Senin (4/8).

Penandatanganan yang dilaksanakan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kemenimipas yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La Jakarta.

“Tidak hanya berhenti pada nota kesepahaman, mudah-mudahan sinergi ini akan membuat kita semakin solid dengan kerja sama yang selama ini sudah kita kerjakan," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto.

"Tanpa kehadiran dan kolaborasi yang solid dari jajaran kepolisian, dalam berbagai tantangan di lapangan, tentu tidak dapat kita hadapi secara optimal. (Hal ini) mengingat Polri merupakan lembaga tertinggi negara terbesar yang memiliki jaring yang luas dan kapabilitas yang teruji,” ucapnya.

Menteri Agus menyebut kerja sama ini merupakan tonggak awal yang penting bagi Kemenimipas sebagai kementerian yang baru dalam membangun sinergi kelembagaan. Apalagi, sejarah dan tugas-fungsi Kemenimipas tidak bisa dilepaskan dari peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Kapolri Listyo Sigit menyampaikan pentingnya sinergi dan soliditas antar-instansi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya keberagaman tantangan yang dihadapi saat ini dan masa depan, perlu upaya bersama untuk terus bertahan dan melewatinya.

“Nota kesepahaman ini sebelumnya sudah berjalan selama lima tahun. Namun dengan semangat sinergi, ada beberapa penambahan. Nota kesepahaman ini akan membuat bagaimana kita melaksanakan tugas di bidang masing-masing akan lebih optimal,” tuturnya.

