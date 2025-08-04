Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kembali Makan Korban, Ibu Muda Tewas di Tengah Karnaval Sound Horeg 

Yayan Nugroho , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |12:06 WIB
Kembali Makan Korban, Ibu Muda Tewas di Tengah Karnaval Sound Horeg 
Bupati Lumajang, Indah Amperawati/Foto: Yayan Nugroho
LUMAJANG – Seorang ibu muda di Lumajang, Anik Mutmainah, meninggal dunia secara mendadak saat menyaksikan karnaval HUT Kemerdekaan RI yang menampilkan pertunjukan sound horeg di desanya. Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Minggu malam.

Dalam video yang viral di media sosial, tampak suasana sedih menyelimuti rumah duka. Keluarga dan tetangga korban tampak terkejut dan terpukul atas kepergian Anik.

Peristiwa bermula saat Anik sedang merekam pertunjukan sound horeg menggunakan ponselnya. Secara tiba-tiba, ia tersungkur dan tidak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke RSUD Pasirian, namun nyawanya tak tertolong.

Menurut keterangan keluarga, Anik tidak memiliki riwayat penyakit serius, termasuk jantung. Mereka menyebut kondisi Anik saat berangkat menonton karnaval dalam keadaan sehat.

“Kami sudah ikhlas. Tapi memang kaget karena dia tidak punya penyakit apa-apa,” ujar salah satu anggota keluarga, Senin (4/8/2025).

