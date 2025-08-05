Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ayo Nonton Ajang Balap Mobil di Abu Dhabi bareng Optik Seis dan POLICE Eyewear, Begini Caranya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |17:11 WIB
Ayo Nonton Ajang Balap Mobil di Abu Dhabi bareng Optik Seis dan POLICE Eyewear, Begini Caranya!
Optik Seis dan POLICE Eyewear mengajak konsumen menyaksikan langsung kemeriahan ajang balap mobil di Abu Dhabi 2025. (Foto: dok Optik Seis)
JAKARTA – Siap-siap rasakan langsung adrenalin mobil balap tercepat di dunia! Optik Seis dan POLICE Eyewear dengan bangga meluncurkan kampanye 'Race to Abu Dhabi', sebuah peluang langka bagi para pecinta mobil balap cepat dan penggemar gaya hidup aktif untuk menyaksikan langsung kemeriahan Abu Dhabi 2025 di Uni Emirat Arab, bulan Desember mendatang. 

Mulai 23 Juli hingga 31 Oktober 2025, setiap pembelian kacamata POLICE jenis apapun di Optik Seis Jabodetabek dan Bandung akan mendapatkan 1x tiket gratis bermain Go-Kart di Playtopia Sports, Lippo Mall Puri.

Para peserta dapat bermain Go-Kart berkali-kali hingga akhir Oktober (dengan biaya sendiri) untuk mencetak waktu tercepat dan berkesempatan memenangkan hadiah utama. Tiga pembalap teratas dengan catatan waktu tercepat akan diumumkan awal November 2025 melalui media sosial Optik Seis dan Playtopia Sports. 

Hadiah Utama untuk pemenang pertama adalah perjalanan eksklusif ke Abu Dhabi bersama seorang teman pada Desember 2025, lengkap dengan akomodasi untuk menyaksikan ajang balap mobil bergengsi tercepat 2025 dan konser musik bintang kelas dunia yang spektakuler sebagai bagian dari rangkaian acara.

Sementara itu, juara kedua akan menerima official Mercedes TShirt/Polo Shirt dan Backpack eksklusif, dan juara ketiga akan mendapatkan topi Mercedes dan merchandise resmi lainnya. 

