Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |17:04 WIB
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI. (Foto: dok BULOG)
A
A
A

DEPOK — Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han resmi meraih gelar Doktor setelah menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia, Senin (5/1/2026), bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kampus UI Depok.

Sidang terbuka tersebut diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia. Dalam sidang tersebut, Ahmad Rizal Ramdhani mempertahankan disertasi berjudul “Transformasi Tata Kelola Kolaboratif Pascapanen Padi Berkelanjutan di Indonesia dengan Pendekatan Soft System Methodology-Based Multimethod.”

Promosi doktor ini dipimpin oleh Prof. Dr. Drs. Supriatna, M.T. yang juga sebagai Ketua Penguji dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan para undangan lainnya.

Bertindak sebagai Promotor dalam promosi doktor ini adalah Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, dengan Ko-Promotor Dr. Evi Frimawati, S.Pt., M.Si. dan Dr. Rachma Fitriati, M.Si. (Han). Sidang terbuka ini menghadirkan tim penguji lintas disiplin yang merepresentasikan kekuatan akademik dan kebijakan publik, dengan Ketua Penguji Prof. Dr. Drs. Supriatna, M.T., serta salah satu penguji utama Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, bersama para penguji lainnya dari Universitas Indonesia dan institusi terkait.

Dalam disertasinya, Ahmad Rizal Ramdhani menekankan pentingnya transformasi tata kelola pascapanen padi yang kolaboratif dan berkelanjutan sebagai simpul strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendekatan Soft System Methodology (SSM) berbasis multimethod digunakan untuk merespons kompleksitas persoalan pascapanen padi yang melibatkan dimensi teknis, sosial, kelembagaan, dan keberlanjutan secara terpadu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/11/3193673//alasan_tidak_bisa_cetak_emas_fisik_antam_di_pegadaian-wRvr_large.jpg
Inilah Alasan Tidak Bisa Cetak Emas Fisik ANTAM di Pegadaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/11/3193610//brilink-R7Mm_large.jpeg
Perluas Layanan Keuangan, BRILink Agen di Banyuasin Ini Permudah Transaksi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/11/3193478//bri_berdayakan_umkm_busana_muslim-I4GZ_large.jpg
UMKM Busana Muslim Ini Buktikan Kekuatan Produk Lokal di Kancah Global bersama BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/11/3193354//bri_kriti_by_lusy-eZyS_large.jpg
Lewat Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement