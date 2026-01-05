Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional

DEPOK — Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han resmi meraih gelar Doktor setelah menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia, Senin (5/1/2026), bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kampus UI Depok.

Sidang terbuka tersebut diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia. Dalam sidang tersebut, Ahmad Rizal Ramdhani mempertahankan disertasi berjudul “Transformasi Tata Kelola Kolaboratif Pascapanen Padi Berkelanjutan di Indonesia dengan Pendekatan Soft System Methodology-Based Multimethod.”

Promosi doktor ini dipimpin oleh Prof. Dr. Drs. Supriatna, M.T. yang juga sebagai Ketua Penguji dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan para undangan lainnya.

Bertindak sebagai Promotor dalam promosi doktor ini adalah Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, dengan Ko-Promotor Dr. Evi Frimawati, S.Pt., M.Si. dan Dr. Rachma Fitriati, M.Si. (Han). Sidang terbuka ini menghadirkan tim penguji lintas disiplin yang merepresentasikan kekuatan akademik dan kebijakan publik, dengan Ketua Penguji Prof. Dr. Drs. Supriatna, M.T., serta salah satu penguji utama Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, bersama para penguji lainnya dari Universitas Indonesia dan institusi terkait.

Dalam disertasinya, Ahmad Rizal Ramdhani menekankan pentingnya transformasi tata kelola pascapanen padi yang kolaboratif dan berkelanjutan sebagai simpul strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendekatan Soft System Methodology (SSM) berbasis multimethod digunakan untuk merespons kompleksitas persoalan pascapanen padi yang melibatkan dimensi teknis, sosial, kelembagaan, dan keberlanjutan secara terpadu.