Peringati HAN 2025, Suci Anisa Rusli Didapuk Jadi Bunda Forum Anak Daerah Kotabaru

KOTABARU - Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 dengan meriah dan penuh nuansa kekeluargaan di Panggung Akrab Siring Laut, Sabtu (2/8/2025). Dalam momentum tersebut, Ketua TP-PKK Kotabaru Suci Anisa Rusli resmi dikukuhkan sebagai Bunda Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Kotabaru.



Pengukuhan dilakukan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Minggu Basuki yang mewakili Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli. Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, pendidik, serta ratusan anak dari berbagai sekolah dan komunitas di seluruh wilayah Kotabaru.



Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Muhammad Rusli menyampaikan ucapan selamat Hari Anak Nasional sekaligus menegaskan pentingnya momentum ini sebagai pengingat bahwa anak-anak merupakan aset berharga bangsa dan daerah.



“Mereka adalah generasi penerus yang kelak akan memimpin dan membawa kemajuan Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi,” katanya.



Bupati juga menyampaikan apresiasinya terhadap Forum Anak Daerah sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan, serta mengucapkan selamat kepada Suci Anisa Rusli atas pengukuhannya sebagai Bunda Forum Anak Daerah.



“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi dan kepedulian, menjadi sosok pengayom, pendamping, dan motivator bagi anak-anak kita,” tuturnya.



Usai pengukuhan, Suci Anisa menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.



“Saya merasa terhormat menerima amanah ini. Anak-anak adalah aset bangsa, dan menjadi tugas kita bersama untuk menjamin mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang,” ungkapnya.



Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Kotabaru, Sri Sulistyani,menjelaskan bahwa meskipun acara puncak dilaksanakan setelah 23 Juli 2025, semangat dan makna Hari Anak Nasional ke-41 tetap utuh dan bermakna.



Menurutnya, HAN 2025 yang bertajuk “Anak Hebat, Indonesia Kuat, Menuju Indonesia Emas 2045” sangat relevan dengan komitmen Pemkab Kotabaru untuk terus memperjuangkan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.



“Kami akan terus memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, serta menguatkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat,” ujarnya.



Sri juga menekankan pentingnya edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada anak-anak dan keluarga agar terlindung dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.



“Kepada seluruh anak-anak di Kotabaru, kalian adalah generasi emas. Teruslah belajar, berkreasi, dan jangan takut untuk bersuara serta berpartisipasi,” tuturnya.



Selain pengukuhan, rangkaian peringatan HAN 2025 juga diwarnai berbagai kegiatan edukatif dan hiburan, seperti pertunjukan seni budaya, kampanye hak anak, deklarasi suara anak, serta penampilan kreatif dari Forum Anak Daerah.



Acara juga diramaikan dengan pengumuman nominasi dan penetapan Duta Anak Kabupaten Kotabaru dalam berbagai kategori, yaitu:

1. Duta Anak Saijaan: Muhammad Rasyha Aditya Akbar dan Diah Ayu Kusuma

2. Duta Anak Kesehatan dan Kesejahteraan: Gusti Nabil Duta Ramadhan dan Yoalanda Utami Ningrum

3. Duta Anak Pendidikan dan Sejarah: Kian Ahmed Rayyan dan Elkarim Ulfia Shafa Nur Mahfuzhah

4. Duta Anak Advokasi dan Hukum: Muhammad Taufik Pratama dan Samira Salsabila



Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotabaru menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, tempat di mana setiap anak merasa aman, bahagia, dan dihargai.

(Agustina Wulandari )