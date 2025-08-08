Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Mentereng Mayjen Kosasih, Jenderal Kopassus yang Pernah Jaga Nyawa Wapres

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |01:07 WIB
Rekam Jejak Mentereng Mayjen Kosasih, Jenderal Kopassus yang Pernah Jaga Nyawa Wapres
Rekam Jejak Mentereng Mayjen Kosasih, Jenderal Kopassus yang Pernah Jaga Nyawa Wapres
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi 42 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari 3 matra. Mutasi ini dalam rangka memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan strategis yang berkembang.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1001/VII/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Salah satu perwira tinggi yang mendapat promosi jabatan adalah Mayjen Kosasih, dia ditunjuk menjadi Pangdam III/Siliwangi. Kosasih menggantikan Mayjen Dadang Arif Abdurachman yang dimutasi ke Pati Mabes TNI AD.

Profil Mayjen Kosasih

Mayjen TNI Kosasih merupakan Abituren Akademi Militer (Akmil) 1993 dari kesatuan Korps Baret Merah Kopassus.

Pria kelahiran Pandeglang, Banten 2 April 1971 ini mengawali karier militernya sebagai Pama Pussenif pada 1993,  Danunit 2 Den 3 Yon 11 Grup 1 Kopassus, Pama Kopassus. Kosasih kemudian dipercaya menjabat sebagai Danton 1 Ki 1 Yon 11 Grup 1, Danki 2 Yon 11 Grup 1/Kopassus. Kasi Pers Yon 11 Grup 1/Kopassus serta Pa Pers Sima Denma Grup 1/Kopassus.

Kosasih kemudian masuk dalam lingkaran Istana dengan menjabat sebagai Wadan Denpamsus Grup B/Paspampres pada 2002.

Selanjutnya Ps. Pabandya Dik Spersdam IM, Pabandya Dik Spersdam IM serta, Danyonif 112/DJ. Kariernya terus menanjak, dia dipercaya menjadi Kasiops Kasrem 012/TU kemudian, Pamem Kodam IM, Kapuskodal, Wair Kopassus hingga Kadepmiltek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement