Rekam Jejak Mentereng Mayjen Kosasih, Jenderal Kopassus yang Pernah Jaga Nyawa Wapres

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi 42 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari 3 matra. Mutasi ini dalam rangka memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan strategis yang berkembang.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1001/VII/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Salah satu perwira tinggi yang mendapat promosi jabatan adalah Mayjen Kosasih, dia ditunjuk menjadi Pangdam III/Siliwangi. Kosasih menggantikan Mayjen Dadang Arif Abdurachman yang dimutasi ke Pati Mabes TNI AD.

Profil Mayjen Kosasih

Mayjen TNI Kosasih merupakan Abituren Akademi Militer (Akmil) 1993 dari kesatuan Korps Baret Merah Kopassus.

Pria kelahiran Pandeglang, Banten 2 April 1971 ini mengawali karier militernya sebagai Pama Pussenif pada 1993, Danunit 2 Den 3 Yon 11 Grup 1 Kopassus, Pama Kopassus. Kosasih kemudian dipercaya menjabat sebagai Danton 1 Ki 1 Yon 11 Grup 1, Danki 2 Yon 11 Grup 1/Kopassus. Kasi Pers Yon 11 Grup 1/Kopassus serta Pa Pers Sima Denma Grup 1/Kopassus.

Kosasih kemudian masuk dalam lingkaran Istana dengan menjabat sebagai Wadan Denpamsus Grup B/Paspampres pada 2002.

Selanjutnya Ps. Pabandya Dik Spersdam IM, Pabandya Dik Spersdam IM serta, Danyonif 112/DJ. Kariernya terus menanjak, dia dipercaya menjadi Kasiops Kasrem 012/TU kemudian, Pamem Kodam IM, Kapuskodal, Wair Kopassus hingga Kadepmiltek.