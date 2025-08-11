Australia Akan Akui Negara Palestina Merdeka pada September 2025

SYDNEY - Australia akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bulan September, kata Perdana Menteri Anthony Albanese pada Senin (11/8/2025). Dalam pengumumannya, Albanese mengatakan bahwa pengakuan tersebut akan didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa Hamas tidak akan terlibat di negara mana pun di masa depan.

"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," ujar Albanese dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir Reuters.

Pengumuman yang dibuat Albanese menyusul pertemuan kabinet rutin, mengikuti langkah dari Prancis dan Kanada yang bulan lalu mengatakan mereka berencana untuk mengakui negara Palestina. Sementara itu, Inggris mengatakan akan mengikuti langkah tersebut kecuali Israel mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah Palestina dan mencapai gencatan senjata.

Israel mengecam keputusan negara-negara lain untuk mendukung negara Palestina, dengan mengatakan hal itu akan menguntungkan Hamas, kelompok militan yang memerintah Gaza.

Netanyahu mengatakan kepada wartawan pada Minggu (10/8/2025) bahwa sebagian besar warga Israel menentang pembentukan negara Palestina karena mereka pikir itu akan membawa perang dan bukan perdamaian, bahkan ketika ribuan pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan Tel Aviv, menentang rencananya untuk meningkatkan eskalasi perang yang telah berlangsung hampir dua tahun dan merebut Kota Gaza.