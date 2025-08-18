Peluncuran Buku Jokowi's White Paper Karya Roy Suryo Cs di UC Hotel Ditolak UGM, Ini Alasannya

YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) membatalkan penggunaan UC Hotel UGM untuk soft launching buku Jokowi’s White Paper karya Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzi Tiyassuma yang sedianya dilaksanakan di Ruang Nusantara pada Senin (18/8/2025). Acara akhirnya digelar di Coffee Shop UC UGM dengan kapasitas yang lebih sempit.

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80. Setidaknya ada dua alasan, yakni terkait prosedural dan politis.

“UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung,” katanya.

Secara prosedural, acara ini tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di unit usaha UGM sebagai lembaga pendidikan. Awalnya, pada 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB, seseorang yang mengaku bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel dan melakukan pemesanan ruang pertemuan untuk sebuah kegiatan.

Saat itu, disampaikan Aida bahwa kegiatan yang dimaksud adalah Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80. Pihak UC Hotel merespons secara profesional dengan melakukan tanya jawab terkait kebutuhan ruangan dan rincian kegiatan.

Pihak UC UGM juga menyampaikan harga dan prosedur pembayaran. Saat itu, dikatakan bahwa ini hanya pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang akan diadakan di Yogyakarta. Lebih lanjut ditambahkan bahwa “Panitia Temu Kangen Silaturahmi Tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara HUT Kemerdekaan.”

Saat itu juga dikatakan ada perwakilan dari keamanan internal UGM yang akan berkoordinasi. Pada Senin pagi, UC UGM menerima bukti transfer sebagai uang muka. Namun, dana tersebut sudah dikembalikan karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal.