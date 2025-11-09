Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Tekan Israel Agar Beri Akses Aman Ratusan Pejuang Hamas di Terowongan Rafah

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |00:15 WIB
AS Tekan Israel Agar Beri Akses Aman Ratusan Pejuang Hamas di Terowongan Rafah
Terowongan Rafah yang masih menjadi lokasi pertahanan Hamas/Foto: Anadolu
WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) menekan Israel untuk mengizinkan koridor aman bagi lebih dari 150 pejuang Hamas yang terperangkap di jaringan terowongan Rafah yang dikuasai Israel. Area ini berada di sepanjang "garis kuning," batas yang ditetapkan di bawah perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh AS.

Menurut laporan media Israel, Maariv, para pejabat AS percaya bahwa membiarkan para pejuang tersebut mundur ke area yang dikuasai Hamas dapat membantu menstabilkan gencatan senjata. Bila berlarut, dikhawatirkan rentan dalam mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

Para pejabat Israel sejauh ini menolak proposal tersebut dan menggambarkannya sebagai preseden berbahaya. Mereka mengaitkan setiap potensi perubahan kebijakan dengan pemulihan jenazah perwira Israel Hadar Goldin, yang tewas di Gaza pada 2014 dan hingga kini masih ditahan Hamas.

Sementara itu, The Times of Israel melaporkan bahwa rencana pemberian jalan aman ini sedang dibahas sebagai bagian dari inisiatif Amerika. Tujuannya untuk meredakan konflik dan mendorong pelucutan senjata bertahap faksi-faksi bersenjata di Gaza.

Inisiatif tersebut dipahami melibatkan koordinasi dengan Mesir, Qatar, dan Turki, serta Pusat Koordinasi Sipil-Militer pimpinan AS di Israel.

