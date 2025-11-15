Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DJKI Ingatkan Jangan Sembarangan Mutilasi atau Parodikan Film

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |14:30 WIB
DJKI Ingatkan Jangan Sembarangan Mutilasi atau Parodikan Film
DJKI bersama sutradara dan komika Ernest Prakasa dalam What’sUp Podcast Kementerian Hukum RI. (Foto: dok DJKI)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyoroti semakin masifnya praktik pemotongan dan pemanfaatan ulang film di media sosial.

DJKI bersama sutradara dan komika Ernest Prakasa mengundang publik untuk memahami bahwa film adalah bundle of rights yang tidak boleh dipotong, diubah, atau diparodikan tanpa izin pencipta karena berpotensi melanggar hak cipta.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menegaskan bahwa film mencakup berbagai jenis ciptaan mulai dari naskah, musik, penyutradaraan hingga penampilan aktor yang semuanya dilindungi undang-undang.

Ia menambahkan bahwa untuk mengedit film saja, izin sutradara tetap wajib karena setiap elemen merupakan ekspresi kreatif yang memiliki nilai hukum.

“Sekarang lagi tren di TikTok dipotong-potong jadi berapa bagian. Itu sudah mutilasi karya cipta dan melanggar hak moral,” ujarnya dalam What’sUp Podcast Kementerian Hukum RI "Bangun Ekosistem Film yang Adil", pada Jumat (14/11/2025). 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/391/3184949//soundrenaline_makassar_pop_up_market_2-MA9m_large.JPG
Dari Gang Kecil ke Panggung Besar, Makassar Merayakan Kreativitas lewat Soundrenaline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/12/3184863//shopeevip_smart_home-baul_large.jpg
Strategi Belanja Smart Home Lebih Teratur dan Hemat dengan Keuntungan Eksklusif dari ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184819//tugu_insurance_pubex_2025-2LnO_large.jpeg
Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184817//bri_dukung_bazar_umkm_2025_medan-UEYi_large.jpeg
Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184757//innova_reborn-Tuwl_large.png
Alasan Innova Reborn Cocok Dipakai Perjalanan Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184711//menbud_dukung_ami_awards-h2Uq_large.jpeg
Dukung AMI Awards, Menbud Tegaskan Peran Musik sebagai Kekuatan Pemersatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement