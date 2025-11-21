Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siapkan Rp232 M, Pemprov DKI Akan Normalisasi Dua Titik Kritis Ciliwung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |11:08 WIB
Siapkan Rp232 M, Pemprov DKI Akan Normalisasi Dua Titik Kritis Ciliwung
Ilustrasi penampakan Sungai Ciliwung/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan akan melanjutkan normalisasi sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta sudah mempersiapkan anggaran Rp232 miliar guna normalisasi di dua titik wilayah Jakarta.

"Untuk yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ada dua kelurahan. Yang pertama adalah Cililitan. Cililitan ini ada 37 bidang, anggarannya Rp111 miliar. Kemudian yang ada di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang, anggaran yang dialokasikan, diestimasikan kurang lebih Rp121 miliar," ujarnya di Cikoko, Pancoran, Jakarta pada Jumat (21/11/2025).

Normalisasi Sungai Ciliwung itu bakal dilakukan di 2 titik wilayah tersebut. Pembebasan lahan untuk kelanjutan normalisasi Sungai Ciliwung itu telah dimulai sehingga tahun 2026 mendatang diharapkan normalisasi itu bisa segera dilanjutkan kegiatannya.

Dia menambahkan, kelanjutan normalisasi Sungai Ciliwung itu dilakukan bersama Kementerian PU. Pasalnya, dalam hal pembuatan tanggul untuk normalisasi itu bakal dilakukan oleh Kementerian PU, yang mana Pemprov Jakarta pun selama ini telah bersinergi dengan Kementerian PU dengan baik.

"Pembebasan lahan sudah dimulai dan mudah-mudahan awal tahun depan bisa bersama-sama. Pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, untuk pembuatan tanggulnya nanti oleh Kementerian PU. Maka dengan demikian, sinergi kerja sama ini saya yakin akan membuat Sungai Ciliwung menjadi lebih baik, lebih bersih," katanya.

(Fetra Hariandja)

      
