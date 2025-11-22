Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Dorong PTKIN Cetak Lulusan yang Otoritatif

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |20:33 WIB
Kemenag Dorong PTKIN Cetak Lulusan yang Otoritatif
Kemenag Dorong PTKIN Cetak Lulusan yang Otoritatif
A
A
A

JAKARTA- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama bersama Forum Direktur Pascasarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menggelar International Conference on Islam, Law, and Society (The 5th INCOILS 2025) di Yogyakarta, 21-22 November 2025.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditunjuk sebagai tuan rumah, konferensi internasional yang mengangkat tema besar "Religion, Law, and Environmental Sustainability".

Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, mendorong Program Pascasarjana PTKIN terus berinovasi dalam upaya mencetak lulusan yang otoritatif tidak hanya di lingkungan akademisi dan kampus, tetapi juga melahirkan lulusan yang menjadi rujukan utama di tengah masyarakat.

"Ini tantangan bagi perguruan tinggi keagamaan Islam, untuk menjadi otoritas keagamaan di tengah masyarakat,’’ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

‘’Dan pasca sarjana menjadi komunitas paling tinggi di kampus, bagaimana bisa mengcreate kondisi, dimana para alumni tidak hanya otoritatif secara kelembagaan, tetapi juga menjadi rujukan utama di tengah masyarakat," sambung Kamaruddin.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, M. Arskal Salim ikut mendorong Pascasarjana PTKIN berinovasi seiring tradisi keilmuan Islam yang berkembang mengikuti arus kehidupan.

‘’Hal ini menuntut adanya prinsip etika, metode hukum, dan kearifan kolektif untuk merespons," ujar Arskal.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,  Sahiron Syamsudin, menuturkan, konferensi internasional dapat dimanfaatkan sebagai jembatan dalam pengembangan keilmuan, khususnya keagamaan Islam yang kini telah ditopang oleh ribuan profesor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185198//pemerintah-MZBq_large.jpg
Menag: Kajian Ontologi Pendidikan sebagai Rumusan Arah Baru Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184687//pemerintah-E1en_large.jpg
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184629//pemerintah-xAZF_large.jpg
Kemenag: Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Moderasi Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/65/3184603//menteri_agama-ey8I_large.PNG
Menag Resmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184149//pemerintah-3cKn_large.jpg
Kemenag: Toleransi Jangan sebagai Slogan, tapi Hadir dalam Perilaku Sosial dan Kemanusiaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184125//pemerintah-hKgo_large.jpg
Menag: Tidak Boleh Ada Anak Rohis yang Tertinggal karena Biaya, Negara Akan Hadir!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement