Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tahan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Proyek RSUD Koltim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |21:01 WIB
KPK Tahan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Proyek RSUD Koltim
KPK Tahan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Proyek RSUD Koltim
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga orang tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan dan peningkatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Senin (24/11.2025).

Ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Yasin (YSN) dan Hendrik Permana (HP) serta Arsitek bernama Aswin Griksa Fitranto (AGF). Mereka sudah ditetapkan tersangka pada awal 6 November 2025 lalu.

Setelah ditetapkan tersangka, KPK langsung menggiring ketiganya untuk diperlihatkan dalam konferensi pers. KPK juga langsung menahan ketiga tersangka selama 20 hari ke depan.

"Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 24 November sampai 13 Desember 2025, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (24/11/2025).

Atas perbuatannya, ketiga tersangka tersebut disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dengan ditetapkannya tiga tersangka baru ini, maka tersangka dugaan korupsi proyek RSUD Kolaka Timur menjadi 8 orang. KPK sebelumnya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185560//suap_proyek_rsud_kolaka_timur-ibE1_large.jpg
KPK Periksa Tiga Tersangka Baru Kasus Suap Proyek RSUD Kolaka Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185017//gedung_kpk-G0cl_large.jpg
KPK Periksa Sesditjen Kemenkes Terkait Kasus Korupsi Proyek RSUD Kolaka Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162310//kpk-F5ne_large.jpg
KPK Geledah Kantor Dirjen Kemenkes Terkait Proyek RSUD, Sita Sejumlah Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162240//kpk-NSE0_large.jpg
KPK Geledah dan Segel Ruangan di Kemenkes Terkait Kasus Korupsi Bupati Kolaka Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/340/3147384//kebakaran_rumah_di_kolaka_timur_8_kendaraan_hingga_uang_rp250_juta_ludes_terbakar-6P1z_large.jpg
Kebakaran Rumah di Kolaka Timur, 8 Kendaraan hingga Uang Rp250 Juta Ludes Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/340/3139848//ilustrasi-fa1c_large.jpg
Dua Kasus Pemerkosaan Terjadi di Kolaka Timur: Ayah Cabuli Anak Kandung, dan Remaja Dirudapaksa 7 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement