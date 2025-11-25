DPR Setujui 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Berikut Daftar Namanya

JAKARTA - DPR RI memberikan persetujuan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 yang telah dilakukan Komisi III. Persetujuan itu diberikan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mulanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, melaporkan penetapan persetujuan terhadap ketujuh calon anggota KY pada tingkat satu telah dilakukan pada Rabu 19 November 2025.

Selanjutnya, Dasco meminta persetujuan anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut apakah tujuh orang tersebut disetujui sebagai anggota KY periode 2025–2030.

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial dapat disetujui?" tanya Dasco yang kemudian disetujui seluruh peserta rapat.

Berikut daftar calon komisioner KY yang disetujui Komisi III DPR RI:

1. Setyawan Hartono – unsur mantan hakim.

2. Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum.

3. Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum.

4. Anita Kadir – unsur praktisi hukum.

5. Abhan – unsur tokoh masyarakat.

6. F. Williem Saija – unsur mantan hakim.

7. Desmihardi – unsur praktisi hukum.

(Arief Setyadi )