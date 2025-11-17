Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Calon Anggota KY, dari Eks Hakim hingga Tokoh Masyarakat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |10:39 WIB
7 Calon Anggota KY, dari Eks Hakim hingga Tokoh Masyarakat
Pansel KY rapat dengan DPR (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Yudisial (KY) mengumumkan tujuh calon anggota KY. Ketujuh calon anggota KY itu berhasil lolos setelah melalui delapan tahapan seleksi.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansel KY Dhahana Putra saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (17/11/2025) pagi.

"Tahapan pemilihan calon anggota KY ada 8 tahapan, pertama pengumuman dan pendaftaran, kedua seleksi administrasi, ketiga seleksi kualitas, keempat profile assessment, kelima rekam jejak, keenam tanggapan masyarakat, ketujuh tes wawancara, terakhir kedelapan tes kesehatan," kata Dhahana.

Dhahana mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hasil seleksi ini kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat Nomor B-61/PANSEL-KY/10/2025, tertanggal 2 Oktober 2025. Ia berkata, hasil seleksi itu disampaikan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

"Berdasarkan hasil tersebut, panitia seleksi menetapkan 7 calon anggota KY yang dinyatakan lulus dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Dhahana.

Berikut daftar ketujuh calon anggota KY:

1.    F. Williem Saija - unsur mantan hakim
2.    Setyawan Hartono - unsur mantan hakim
3.    Anita Kadir - unsur praktisi hukum
4.    Desmihardi - unsur praktisi hukum
5.    Andi Muhammad Asrun - unsur akademisi hukum
6.    Abdul Chair Ramadhan - unsur akademisi hukum
7.    Abhan - unsur tokoh masyarakat

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168618/ky-EA3d_large.jpg
KY Yakinkan DPR Tak Ada Calon Hakim Titipan: Publik Menonton Kita, Pasti Ketahuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/337/3121360/ky-afKZ_large.jpg
KY: 51 Orang Daftar Calon Hakim Agung dan 12 Calon Hakim Adhoc HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/337/3119988/ky-Vqbn_large.jpg
KY Kembali Buka Seleksi 20 Calon Hakim Agung dan Adhoc di MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111568/komisi_yudisial-zRfX_large.jpg
Efisiensi Anggaran, KY Tak Bisa Gelar Seleksi 16 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Adhoc di MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029799/ky-usut-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-ma-yang-ubah-syarat-usia-kepala-daerah-gUEE29NF3W.jpg
KY Usut Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MA yang Ubah Syarat Usia Kepala Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/337/2898102/ky-loloskan-15-calon-hakim-agung-dan-5-ad-hoc-ini-nama-namanya-tOsdMyonb5.jpg
KY Loloskan 15 Calon Hakim Agung dan 5 Ad Hoc, Ini Nama-namanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement