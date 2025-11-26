Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:58 WIB
KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi
KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi (Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu surat keputusan rehabilitasi untuk eks Dirut PT ASDP, Ira Puspadewi dkk. 

1. Tunggu SK Rehabilitasi

"Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari presiden," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (26/11/20250. 

Budi menegaskan, dengan belum diterimanya surat yang dimaksud, Ira Puspadewi belum bisa dibebaskan. 

"Saat ini para pihak masih di rutan KPK," ujarnya. 

Terpisah, pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo memperkirakan kliennya bebas pada Kamis (27/11/2025).

"Jawabannya adalah setelah KPK menerima Keppres, kapannya (KPK terima keppres) itu, kemungkinan besok," kata Soesilo saat dihubungi wartawan, Rabu (26/11/2025). 

Ia menilai, hal itu sejalan dengan batas akhir pengajuan banding atas vonis yang sudah dijatuhkan. 

"Jadi kita hormati saja keputusan Presiden itu, karena Keppres itu kemarin saya dapat sedikit rilisnya bahwa akan diberikan setelah inkrah, inkrahnya itu baru besok," ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186085//kpk-mVdb_large.jpg
KPK Geledah Kantor di Surabaya Terkait Korupsi Bupati Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186039//lelang_kpk-vblW_large.jpg
KPK Lelang Barang Rampasan: Ada Lexus, Pabrik hingga Tas Branded
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186022//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-YIbo_large.jpg
Menkum Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185987//kerry_adrianto-3jvQ_large.jpg
Kerry Bantah Keterlibatan Ayah di Kasus Minyak Mentah: Ini Usaha Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185957//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-gZ5m_large.jpg
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Sebut Perkara Bos PT Jembatan Nusantara Tetap Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185948//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4sTr_large.jpg
KPK Belum Terima Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi Cs
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement