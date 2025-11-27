Toko Kosmetik di Matraman Digerebek, 7.191 Obat Keras Golongan G Disita

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama petugas gabungan, menggerebek sebuah toko kosmetik di Jalan Pisangan Baru III, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.Penggerebekan dilakukan setelah toko tersebut kedapatan menjual obat-obatan keras golongan G tanpa izin.

Kepala Satpol PP Kecamatan Matraman, Andik Sukaryanto, mengatakan bahwa operasi ini dilakukan menindaklanjuti laporan dan keresahan warga yang disampaikan melalui media sosial.

“Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat. Toko kosmetik ini diduga menjual obat keras golongan G secara ilegal,” ujar Andik, Kamis (27/11/2025).

Dalam penggerebekan itu, petugas menyita 7.191 butir obat golongan G dari berbagai jenis, di antaranya Alprazolam, Eximer, dan Tramadol. Obat-obatan tersebut dijual dengan harga murah, mulai Rp10 ribu hingga Rp30 ribu per butir.