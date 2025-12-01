KPK Geledah Sejumlah Lokasi Usut Korupsi Bupati Ponorogo, Sita Senjata Api

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penggeledahan menyasar sejumlah lokasi di wilayah Jawa Timur.

1. Geledah Sejumlah Lokasi di Jatim

"Sepekan kemarin, penyidik secara intensif melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Budi menjelaskan, di Surabaya penggeledahan di antaranya menyasar kediaman Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG) dan kediaman adiknya, Ely Widodo (ELW).

Selain itu, tim Lembaga Antirasuah menggeledah kantor CV Raya Ilmi dan CV Rancang Persada.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektornik (BBE)," ujarnya.

Pada penggeledahan itu, tim turut menyita senjata api saat menggeledah kantor PT Widya Satria.

"Selain mengamankan dokumen dan BBE, penyidik juga menyita senjata api yang kemudian dititipkan ke Polda Jawa Timur," ucapnya.

Di Bangkalan, penyidik menggeledah rumah Kokoh Prio Utama (KKH) selaku tenaga ahli bupati. Dari rumah tersebut, disita sejumlah dokumen dan BBE.

Kediaman Sugiri di Ponorogo tidak lepas dari penggeledahan. Masih di Ponorogo, tim KPK juga menggeledah rumah YSD, selaku PPK proyek pembangunan Monumen Reog, rumah MJB selaku PPK pembangunan RSUD dr. Harjono Ponorogo, rumah RLL selaku Anggota DRPD Ponorogo, dan kantor CV Wahyu Utama.