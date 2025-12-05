Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awas! Aktivitas Digital Sederhana Ini Bisa Bocorkan Data Pribadi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |20:56 WIB
Awas! Aktivitas Digital Sederhana Ini Bisa Bocorkan Data Pribadi
Co Founder Karsa-Siber David Gilbert Hasudungan (foto: Okezone/Aldhi)
PURWOKERTO - Co-Founder Karsa-Siber, David Gilbert Hasudungan, mengatakan bahwa kebocoran data pribadi bisa terjadi karena hal-hal sederhana dalam aktivitas digital. 

Hal itu ia paparkan dalam Seminar Insight Talk dengan tema “Deteksi Cepat Scam: Cegah Penipuan di Media Sosial, E-commerce, dan Perbankan.” di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (6/12/2025).

Seminar digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) bekerja sama dengan Okezone.com, dan turut dihadiri Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, serta Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng.

David Gilbert menjelaskan, bahwa kebocoran data pribadi bisa terjadi dengan mudah dalam aktivitas sehari-hari tanpa disadari. Karena itu, masyarakat harus lebih peka dan meningkatkan literasi digital untuk mencegah terjadinya kebocoran data.

“Gabung grup WhatsApp tanpa memperhatikan grup apa, itu sangat mudah membocorkan nomor, nama, dan bahkan foto kita. Sekarang fitur WA sudah dijaga dari screenshot, tapi tetap ada akses,” kata David Gilbert.

 

Halaman:
1 2
      
