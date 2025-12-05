Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Modus Scam Makin Canggih, Komdigi Ingatkan Gen Z Wajib Melek Digital

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |17:59 WIB
Modus Scam Makin Canggih, Komdigi Ingatkan Gen Z Wajib Melek Digital
Anggota Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital Komdigi Yusuf Salahuddin (foto: Okezone/Aldhi)
A
A
A

PURWOKERTO – Anggota Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Yusuf Salahuddin, menyatakan bahwa modus scam terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Karena itu, generasi muda (Gen Z) perlu meningkatkan literasi digital guna melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan online.

Hal itu diungkapkan Yusuf di talkshow Insight Talks dengan tema “Deteksi Cepat Scam: Cegah Penipuan di Media Sosial, E-commerce, dan Perbankan.” di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (5/12/2025).

Perlu diketahui, talkshow yang digelar Komdigi ini turut dihadiri Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, dan Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Seminar Lab Terpadu Lantai 6 Unsoed tersebut juga berkolaborasi dengan Okezone.com.

Yusuf memaparkan, bahwa pola scam saat ini semakin beragam dalam mengelabui masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pencegahan, sekaligus bagi masyarakat agar semakin melek digital.

"Scam itu banyak sekali, apalagi seiring berkembangnya teknologi. Kami menemukan adanya fake GPS, yaitu SMS yang dikirim bukan dari nomor sebenarnya. Ketika ditelusuri, nomor tersebut ternyata tidak aktif. Jadi hanya bisa mengirim, tetapi tidak bisa di-trace balik," kata Yusuf.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720//icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/16/3187610//kemkomdigi_mendorong_penyebaran_narasi_positif_tentang_indonesia_ke_kancah_global-3PBu_large.jpeg
Komdigi Dorong Narasi Positif lewat Konten Inspiratif di Tengah Arus Informasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187183//komdigi-Q639_large.jpg
2.400 BTS Lumpuh Akibat Bencana Sumatera, Pemerintah Kebut Pulihkan Jaringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187002//ilustrasi_banjir_sumatera-9YQA_large.jpg
Komdigi Siagakan 10 Satelit Internet Darurat di Lokasi Banjir Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186618//pemerintah-5anv_large.jpg
Pemerintah Dorong Pengembangan AI Dapat Dimanfaatkan Seluruh Lapisan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186071//wamenkomdigi_nezar_patria_menekankan_seriusnya_ancaman_hoaks-iNMJ_large.jpg
Komdigi Catat Hampir 2.000 Konten Hoaks Sepanjang 2024, Wamen Nezar: Ancaman Serius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement