Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |13:22 WIB
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
Ilustrasi WNI ditangkap di Myanmar terkait online scam (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Sebanyak 48 Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan ditahan otoritas Myanmar dalam operasi besar yang menargetkan jaringan penipuan daring dan perjudian online di kawasan Shwe Koko, Negara Bagian Kayin.

Kedutaan Besar RI (KBRI) Yangon menyatakan hingga kini masih berupaya memperoleh kepastian langsung dari pemerintah Myanmar mengenai penangkapan tersebut.

KBRI Yangon menjelaskan berbagai upaya tengah dilakukan, termasuk permohonan akses kekonsuleran, pengecekan lapangan, serta pengumpulan informasi melalui jejaring WNI di Myawaddy dan mitra lokal yang bekerja sama dengan perwakilan Indonesia.

“Upaya ini dilakukan untuk memastikan identitas para WNI yang dilaporkan tertangkap serta memastikan kondisi mereka,” tulis KBRI Yangon di situs resmi Kemlu RI, Jumat (21/11/2025).

Mengacu pada laporan awal dari media nasional Myanmar, KBRI mengungkapkan bahwa total 611 warga negara asing diamankan dalam operasi tersebut, dengan 48 di antaranya merupakan WNI.

“Selain itu, pada 20 November 2025, juga diterima informasi dari salah satu WNI yang ditangkap, menyebutkan ada sekitar 200 orang WNI yang terjaring penggerebekan dan meminta bantuan dipulangkan ke Indonesia,” kata KBRI Yangon.

Operasi yang disebut berlangsung sejak tengah malam 17 November 2025 itu merupakan bagian dari kampanye nasional pemerintah Myanmar dalam menindak kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan. Lokasi penggerebekan berjarak sekitar 11 kilometer dari Myawaddy dan 40 kilometer dari KK Park.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282/judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759/judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179529/pramono_anung-lhPK_large.jpg
Tegas! Pramono Akan Tertibkan Warga Jakarta yang Terlibat Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement