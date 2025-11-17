Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online

JAKARTA — Praktik judi online dan game online terafiliasi semakin meresahkan masyarakat. Aparat penegak hukum pun diminta untuk mengambil langkah hukum yang tegas, terukur, dan transparan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Ketua Eksponen Pemuda Indonesia (EPI) Andrianto menegaskan, jaringan judi online telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Bahkan, menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang meluas.

Judi online, menurut Andrianto, telah menjadi salah satu bentuk kejahatan digital dengan pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Akses yang mudah melalui perangkat digital membuat remaja dan pemuda berada pada posisi rentan.

“Kerusakan moral, kerugian finansial, dan dampak keluarga akibat judi online sudah terlihat nyata di lapangan. Negara harus hadir dengan tindakan tegas, bukan hanya imbauan,” ujarnya di Kejagung, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

EPI pun meminta Kejagung dan Polri segera menindak jaringan operator judi online yang selama ini masih beroperasi dan meraup keuntungan besar dari masyarakat. Kemudian, menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, baik sebagai bandar, penyedia layanan, sponsor, maupun pihak yang memfasilitasi transaksi ilegal.