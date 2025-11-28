Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Dorong Pengembangan AI Dapat Dimanfaatkan Seluruh Lapisan Masyarakat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |22:25 WIB
Pemerintah Dorong Pengembangan AI Dapat Dimanfaatkan Seluruh Lapisan Masyarakat
Pemerintah Dorong Pengembangan AI Dapat Dimanfaatkan Seluruh Lapisan Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan digital Indonesia. Menurut Komdigi, kesiapan talenta dan ekosistem digital menjadi prioritas nasional dalam mendorong pemanfaatan AI yang bertanggung jawab.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail saat menghadiri acara Digiforum 2025 yang mengusung tema 'AI and The Digital Industries Future' di daerah Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Ismail menekankan, teknologi AI harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebermanfaatan masyarakat.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif seperti Digiforum 2025, karena kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan digital Indonesia," kata Ismail.

"AI harus menjadi teknologi yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM. Dengan adanya forum ini dan program lanjutan seperti Teknologi dan AI Talent Coaching Program, kami optimis Indonesia dapat mempercepat transformasi digital secara inklusif dan berkelanjutan," sambungnya.

Sementara itu, Muhammad Risal selaku Ketua Penyelenggara Digiforum 2025 menegaskan komitmennya untuk dapat menghadirkan wawasan terbaik dari para pemegang kebijakan, praktisi industri global, startup AI, akademisi, dan perusahaan digital nasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186071//wamenkomdigi_nezar_patria_menekankan_seriusnya_ancaman_hoaks-iNMJ_large.jpg
Komdigi Catat Hampir 2.000 Konten Hoaks Sepanjang 2024, Wamen Nezar: Ancaman Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186053//sam_altman_dan_jony_ive-W1AK_large.jpg
Sam Altman Ungkap Perangkat AI OpenAI Siap Rilis Dua Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186008//program_internet_rakyat-6VuY_large.jpg
Syarat dan Cara Dapat Promo WiFi Internet Rakyat Murah Rp 100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185916//pemerintah-r5hS_large.jpg
Catat! Pemerintah Minta Publik Gunakan Layanan 112 saat Darurat, Bukan untuk Ngeprank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185754//program_internet_rakyat-AFu2_large.jpg
Ini Daftar Wilayah yang Sudah Kebagian WiFi Murah Internet Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185510//ilustrasi-W1MT_large.jpeg
Korut Gunakan AI untuk Prediksi Cuaca dan Antisipasi Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement