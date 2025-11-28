Pemerintah Dorong Pengembangan AI Dapat Dimanfaatkan Seluruh Lapisan Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan digital Indonesia. Menurut Komdigi, kesiapan talenta dan ekosistem digital menjadi prioritas nasional dalam mendorong pemanfaatan AI yang bertanggung jawab.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail saat menghadiri acara Digiforum 2025 yang mengusung tema 'AI and The Digital Industries Future' di daerah Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Ismail menekankan, teknologi AI harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebermanfaatan masyarakat.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif seperti Digiforum 2025, karena kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan digital Indonesia," kata Ismail.

"AI harus menjadi teknologi yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM. Dengan adanya forum ini dan program lanjutan seperti Teknologi dan AI Talent Coaching Program, kami optimis Indonesia dapat mempercepat transformasi digital secara inklusif dan berkelanjutan," sambungnya.

Sementara itu, Muhammad Risal selaku Ketua Penyelenggara Digiforum 2025 menegaskan komitmennya untuk dapat menghadirkan wawasan terbaik dari para pemegang kebijakan, praktisi industri global, startup AI, akademisi, dan perusahaan digital nasional.