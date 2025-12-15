Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas Gandeng Ojol 'Raja Jalanan' Jadi Duta Keselamatan Lalin

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |22:12 WIB
Kakorlantas Gandeng Ojol 'Raja Jalanan' Jadi Duta Keselamatan Lalin
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Korlantas Polri melibatkan komunitas ojek online (ojol) sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Mereka dijadikan duta Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas).

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan pengemudi ojol adalah “raja jalanan” yang beraktivitas hampir 24 jam dan memahami secara riil dinamika lalu lintas, mulai dari kepadatan hingga titik-titik rawan kecelakaan.

“Pengemudi ojek online adalah pihak yang paling sering berada di jalan. Mereka tahu betul kondisi lalu lintas di lapangan. Karena itu, kami menggandeng komunitas ojol sebagai mitra strategis untuk bersama-sama mencari solusi dan membangun budaya tertib berlalu lintas,” kata Agus, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, gagasan ini lahir sebagai implementasi konkret arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan bahwa keselamatan lalu lintas tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus diperkuat melalui edukasi, keteladanan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

“Ini menjabarkan perintah Kapolri agar Polri hadir secara humanis, mengajak masyarakat menjadi bagian dari solusi. Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama,” ujar Agus.

Mereka merupakan pengemudi ojol yang ditunjuk atau menjadi sukarelawan untuk mewakili komunitasnya dan masyarakat luas dalam isu lalu lintas. Peran mereka meliputi menjadi pelopor keselamatan dengan memberi teladan dalam mematuhi aturan berlalu lintas, melakukan edukasi dan sosialisasi, serta menjadi mitra strategis Polri dalam mengidentifikasi potensi gangguan kamtibmas dan pelanggaran lalu lintas.

Melalui sinergi antara Korlantas Polri dan komunitas ojol ini, diharapkan terbangun budaya tertib berlalu lintas secara kolektif, sekaligus meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190088/korupsi-5nNY_large.jpg
KPK Tahan Satu Tersangka Korupsi Pembangunan Rel Kereta Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165861/bupati_pati-KlOs_large.jpg
KPK Cecar Bupati Pati Sudewo soal Aliran Dana Korupsi Jalur Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162539/kpk-8y0O_large.jpg
KPK: Bupati Pati Sudewo Diduga Salah Satu Penerima Aliran Dana Korupsi Kereta Api!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038594/hasto-ngaku-tak-terlibat-korupsi-djka-saya-bukan-konsultan-kereta-api-v9091m7b6o.jpg
Hasto Ngaku Tak Terlibat Korupsi DJKA : Saya Bukan Konsultan Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3037096/dalih-hasto-mangkir-dari-panggilan-kpk-suratnya-diterima-driver-Go0BFzS4ID.jpg
Dalih Hasto Mangkir dari Panggilan KPK, Suratnya Diterima Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036761/hasto-kristiyanto-mangkir-dari-panggilan-kpk-terkait-kasus-korupsi-di-ditjen-perkeretaapian-0NpV1dSgvl.jpg
Hasto Kristiyanto Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi di Ditjen Perkeretaapian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement