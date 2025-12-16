Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menangi Pilpres Chile, Jose Antonio Kast Jadi Presiden Sayap Kanan Pertama dalam 35 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |11:43 WIB
Menangi Pilpres Chile, Jose Antonio Kast Jadi Presiden Sayap Kanan Pertama dalam 35 Tahun
Presiden Terpilih Chile Jose Antonio Kast. (Foto: X/@joseantoniokast)
A
A
A

JAKARTA — Mantan anggota parlemen ultra-konservatif Chile, José Antonio Kast, meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada Minggu (14/12/2025), mengalahkan kandidat dari koalisi pemerintahan kiri-tengah. Kemenangan ini membuka jalan bagi pemerintahan paling kanan di Chile dalam 35 tahun sejarah demokrasi negara itu.

Kast memenangkan 58,2% suara dengan janji menindak kejahatan yang meningkat, mendeportasi ratusan ribu imigran tanpa status hukum, serta menghidupkan kembali perekonomian yang lesu di salah satu negara paling stabil dan makmur di Amerika Latin. Para pendukung Kast bersorak gembira di jalanan saat hasil penghitungan suara mulai masuk, meneriakkan namanya dan membunyikan klakson.

Penantangnya, kandidat komunis Jeannette Jara, meraih 41,8% suara.

“Chile membutuhkan ketertiban — ketertiban di jalanan, di negara bagian, dalam prioritas yang telah hilang,” teriak Kast dalam pidato kemenangannya, sebagaimana dilansir Associated Press.

Kast memuji kemenangan telaknya pada Minggu dengan mengatakan bahwa kemenangan itu memberinya “mandat luas” yang juga merupakan “tanggung jawab yang sangat besar.”

“Kami mengajak Anda dalam perjalanan untuk memulihkan nilai-nilai demi kehidupan yang layak dan sehat,” katanya. “Ini tidak akan mudah. Ini membutuhkan komitmen dari semua orang.”

Kemenangan Kast merupakan yang terbaru dalam serangkaian pemilihan yang telah menggulingkan pemerintahan petahana di seluruh Amerika Latin, melambungkan para pemimpin sayap kanan ke tampuk kekuasaan dari Argentina hingga Bolivia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/16/3169342//ilustrasi-by6r_large.jpeg
Operasi Tanpa Asisten, Dokter di Cile Sukses Bedah pasien dengan Bantuan Kamera AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168456//chile-cP5G_large.jpg
Hubungan Dagang Indonesia-Chile Terus Meningkat, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145393//gempa_guncang_chile_bmkg_tak_berdampak_ke_pesisir_indonesia-gxWF_large.jpg
Gempa M6,4 Guncang Chile, BMKG: Tak Berdampak ke Pesisir Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/18/3101367//presiden_chile_gabriel_boric-3Lgp_large.jpg
Kunjungi Antartika, Presiden Termuda Chile Cetak Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement