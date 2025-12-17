Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tangani Bencana, Korlantas Kirim Kendaraan Operasional hingga Sembako ke Sumbar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |10:04 WIB
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan bantuan untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Ini termasuk bantuan yang disalurkan ke wilayah Sumatera Barat (Sumbar). 

1. Kirim Bantuan ke Sumbar

Bantuan tersebut berupa kendaraan operasional serta sembako. Kendaraan dinas ditujukan untuk kepolisian yang berada di wilayah Sumbar.

Bantuan 9 unit kendaraan ini rencananya didistribusikan ke sejumlah Polres di wilayah hukum Polda Sumbar. Sementara satu truk berisi sembako dibagikan langsung kepada masyarakat terdampak bencana. 

"Terima kasih Pak Kakor perhatiannya luar biasa untuk Sumatera Barat untuk meningkatkan pelayanan khususnya bagi pengguna jalan di Sumatera Barat," kata Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta, dalam keterangannya, dRabu (17/12/2025).

Kapolda juga mengapresiasi langkah Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho dalam mengupayakan bantuan ke tiga wilayah terdampak bencana di Sumatera. 

Sebagai informasi, Korlantas Polri melepas 25 mobil patroli untuk mendukung operasional kepolisian di daerah terdampak. Kendaraan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu 9 unit untuk Sumatera Barat, 8 unit untuk Sumut, dan 8 unit untuk Aceh.

 

