HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Metro Ungkap 477 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta dalam 3 Hari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |21:14 WIB
Kapolda Metro Ungkap 477 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta dalam 3 Hari
Kapolda Metro Ungkap 477 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta dalam 3 Hari (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menyebutkan sebanyak 477 ribu kendaraan tercatat meninggalkan Jakarta jelang Natal dan Tahun Baru 2026. Ia menuturkan, angka tersebut merupakan kendaraan yang meninggalkan Jakarta dalam waktu 3 hari terakhir.

1. 447 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

“Data 3 hari terakhir terdapat 477.321 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jakarta,” kata Irjen Asep Edi kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Asep mengatakan, sebanyak 5.044 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

“4.217 personel Polri, 394 personel Kodam Jaya, 433 personel Pemprov DKI dan elemen Potmas  yang ikut membantu pengamanan dalam perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengamanan juga akan dilakukan di sejumlah tempat ibadah. Kapolda berharap, perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 bisa berjalan lancar. 

“Pagi tadi kami sudah melakukan pengecekan beberapa Gereja yakni Gereja Katedral dan Gereja Imanuel. Kami memastikan seluruh Personel siap, sarana dan prasarana siap, serta pengamanan berjalan sesuai dengan rencana operasi,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
