Kapolda Metro Jaya Rotasi Kasat Reskrim hingga Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya

, Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |20:18 WIB

Kapolda Metro Jaya Rotasi Kasat Reskrim hingga Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya (Okezone)

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Rotasi tersebut mulai dari Kasat Reskrim hingga Kapolsek.

Rotasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram dengan nomor ST/24/I/KEP/2026 tertanggal 19 Januari 2026 yang ditandatangani Karo SDM, Kombes Muh Dwita Kumu Wardana.

Berikut sejumlah jabatan yang dirotasi:

Kasat Reskrim-Kasat Lantas:

1. AKBP Jerico Lavian Chandra Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasatreskrim Polres Metro Bekasi

2. Kompol Andi Muhammad Iqbal Kanit 5 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota

3. AKP Bima Sakti Pria Laksana diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara

4. AKBP Parikhesit diangkat dalam jabatan baru sebagai sebagai Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota

5. Kompol Arnold Julius Simanjuntak Kapolsek Kalideres diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota

6. Kompol Harnas Prihandito menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Jakarta Timur

5. AKP Rochmadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps Wakasat Resnarkoba Polres Metro Bekasi

Kapolsek:

1. AKBP Agta Bhuwana Putra Kasatreskrim Polres Metro Bekasi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Penjaringan

2. AKBP Agus Ady Wijaya, Kapolsek Metro Penjaringan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Gambir

3. AKBP Dhimas Prasetyo, Kasiaga 1 Bagdalops Roops Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang

4. AKBP Braiel Arnold Rondonuwu Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Menteng

5. Kompol Rihold Ps Kasat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Kalideres