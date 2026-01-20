Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 5 Tersangka Gudang Senpi Ilegal di Sumedang, Ini Perannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |19:10 WIB
Polisi Tangkap 5 Tersangka Gudang Senpi Ilegal di Sumedang, Ini Perannya
Polisi Tangkap 5 Tersangka Gudang Senpi Ilegal di Sumedang, Ini Perannya (Okezone/Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar gudang pembuatan senjata api (senpi) ilegal di Sumedang, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap lima orang.

1. Peran Tersangka

“Lima tersangka sudah berhasil kami tangkap dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan serta ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/1/2026).

Iman menyebutkan para tersangka memiliki peran yang berbeda. Tersangka RR (39), IMR (22) dan RAR berperan sebagai perakit sekaligus penjual senpi dan amunisi. Sementara dua orang lainnya, yaitu JS (36) dan SAA (28) berperan sebagai orang yang menjual senpi hasil rakitan.

“Dari lima tersangka yang sudah kami amankan, perannya mereka berbagi. Ada yang menjadi marketing, kemudian ada yang menjadi kurir, kemudian ada pembuatnya. Masing-masing memiliki peran sesuai dengan tugasnya,” ujarnya.

Iman menambahkan, saat ini pihaknya masih mengejar dua orang lainnya. Pihaknya pun telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO).

“Dua tersangka masih kami lakukan pengejaran dan kami sudah terbitkan daftar pencarian orang (DPO),” kata Iman.

Kelima tersangka tersebut dijerat Pasal 306 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan/atau Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196502//polisi_gerebek_pabrik_senpi_rakitan_di_sumedang-zeG9_large.jpg
Gudang Senjata Ilegal Dibongkar, Pelaku Ngaku Belajar Merakit Senpi dari YouTube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196498//senpi_rakitan-nhLk_large.jpg
Polisi Bongkar Pabrik Senpi Rakitan di Sumedang, Ada Revolver hingga Laras Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196488//komika_pandji_pragiwaksono-mV1k_large.jpg
Kasus Konten 'Mens Rea' Pandji Bergulir, Polisi Periksa 10 Orang Saksi dan Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196391//ahli_digital-GXYH_large.jpg
Ahli Meringankan Uji Ijazah Jokowi: Hasilnya Sama dengan Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196336//roy_suryo-Rz3A_large.jpg
3 Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Diperiksa Hari Ini, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196329//timothy-IB8A_large.jpg
Timothy Ronald Kembali Dilaporkan ke Polda Metro, Korban Ngaku Rugi Rp1 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement