HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Senjata Ilegal Dibongkar, Pelaku Ngaku Belajar Merakit Senpi dari YouTube

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |19:03 WIB
Polisi gerebek pabrik senpi rakitan di Sumedang (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya membongkar gudang pembuatan senjata api ilegal di Sumedang, Jawa Barat. Polisi mengungkap para pelaku mempelajari cara merakit dan memodifikasi senjata melalui platform media sosial YouTube.

“Mereka memperoleh keahlian dalam membuat atau memodifikasi senjata api ini dengan belajar dari YouTube, dari platform media sosial yang mereka pelajari sejak tahun 2018,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/1/2026).

Iman menerangkan, para pelaku mengubah airsoft gun menjadi senjata api yang dapat digunakan dengan peluru tajam. Pihak kepolisian masih menelusuri asal-usul airsoft gun dan amunisi yang digunakan.

 

